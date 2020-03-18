Киев, , 12:41 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 17 марта провел встречу с послами стран «Большой семерки», в ходе которой заявил, что его правительство «не будет сворачивать с пути реформ».

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинского кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что несмотря на нелегкие вызовы, его команда намерена и дальше проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с МВФ. Он также заверил дипломатов в готовности украинских властей повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами. Отдельно премьер подчеркнул, что среди приоритетов есть и проведение эффективной приватизации.

Пресс-служба правительства уточняет, что послы, в свою очередь, выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

ИА REGNUM напоминает, что Рада назначила новое правительство Украины во главе с Денисом Шмыгалем 4 марта.