Псков, , 12:41 — REGNUM В Псковском государственном университете (ПсковГУ) состоялись выборы ректора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, по результатам тайного голосования, состоявшегося 17 марта на конференции работников и обучающихся, на должность ректора ПсковГУ избрана доктор биологических наук, профессор Наталья Ильина — с апреля 2019 года она была врио ректора.

Кандидатами на должность ректора вуза были также проректор по учебной работе Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев.

«Все кандидаты на должность руководителей образовательных организаций прошли аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ», — отметили в пресс-службе ПсковГУ.

Наталью Ильину уже поздравил с избранием губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«За время руководства ПсковГУ она убедительно доказала, что может с высокой эффективностью работать на федеральном уровне, защищать интересы вуза, запускать и реализовывать новые инструменты и практики. Уверен, что Наталья Анатольевна добьётся высоких результатов! Со своей стороны буду и дальше оказывать всю необходимую поддержку. Желаю удачи в решении всех поставленных задач, в том числе, в организации дистанционного обучения студентов в это непростое время», — говорится в сообщении в инстаграме Ведерникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до своего назначения в Псков Ильина занимала должность проректора по научной работе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова

Напомним также, что с момента создания ПсковГУ в 2011 году и до октября 2018 года университетом руководил Юрий Демьяненко.