Москва, , 12:40 — REGNUM Закон об онлайн-продаже лекарств обеспечит людям возможность без лишних походов в аптеку купить необходимые безрецептурные препараты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Закон о дистанционной (онлайн) продаже лекарств, не требующих рецепта, разрешит их свободную доставку обычными курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического образования», — отметил Володин.

Сейчас лекарства можно заказать через интернет, но для получения следует приехать в аптеку.

«Это решение особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос», — указал парламентарий.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, Госдума приняла во втором чтении.

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