Москва, , 12:39 — REGNUM Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Торговать лекарствами смогут только аптечные сайты.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Если в первоначальной редакции разрешалась продажа рецептурных препаратов и наркотических препаратов, то ко второму чтению эту норму предлагается исключить. Также через интернет-аптеки нельзя будет купить лекарства, в составе которых содержится больше 25% этилового спирта.

Вместе с тем накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о разрешении продавать лекарства через интернет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект направлен на законодательное обеспечение реализации указа главы государства.

«Теперь это положение будет также закреплено в федеральном законе», — отметил Володин.

Третье, окончательное чтение законопроекта намечено на 19 марта.

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