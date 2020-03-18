Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о государственном регулировании цен на лекарства в случае ЧС, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Правительство РФ получает право определить список препаратов, на которые цена производителей, оптовых и розничных надбавок с учетом НДС будет ограничена. Предельно допустимые цены могут быть установлены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — на них цены и так регулируются, а также медицинские изделия, в частности, медицинские маски.

Определен и срок ограничения — 90 дней.

Инициатива предполагает перечень ситуаций, когда может быть введено госрегулирование. Ограничивать цены будет возможно при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также в случаях, если в течение 30 календарных дней подряд на территориях субъектов РФ рост розничных цен на конкретные лекарственные препараты и медизделия составит 30 и более процентов.

В ходе дискуссии возникали вопросы по проведению мониторинга цен.

Третье, окончательное чтение законопроекта состоится 19 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит госрегулирование оптовых и розничных цен на лекарства