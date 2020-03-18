Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Власти Петербурга поражают своим бессилием и бездействием депутата Заксобрания от КПРФ Александра Рассудова в связи с недейственным карантином и проблемами при сдаче тестов на коронавирус. Об этом парламентарий заявил 18 марта с трибуны Мариинского дворца во время пленарного заседания, куда не пришел профильный вице-губернатор Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я, как и все горожане, разделяю озабоченность коронавирусом, который, к сожалению, увеличивает число своих «клиентов». И также не могу не быть обеспокоен тем бессилием и бездействием органов исполнительной власти, которое я сам тоже лично наблюдаю в последние дни. Зачем было проводить в субботу матч «Зенита»? Сконцентрировать огромное количество людей в одном месте и таким образом спровоцировать развитие эпидемии, последствия которой мы увидим через 30−40 дней», — возмутился Рассудов.

Заметим, с 16 марта в Петербурге введен запрет массовых мероприятий с более чем 1 тыс. участников. На «Газпром арене» 14 марта было более 30 тыс. человек.

Депутат Максим Резник также удивился тому, что оппозиционным заявителям митинга на площади Ленина отказали под предлогом каких-то массовых мероприятий. «Нам отказывают под предлогом того, что в ближайшие выходные у Финляндского вокзала пройдут культурно-массовые мероприятия: «Весення капель» или «Спорт всей семьей». То есть всей семьей пойдем на праздник в воскресенье?» — не понял он.

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Двое друзей Александра Рассудова, по его словам, прилетели на днях из Австрии и Франции, и накануне, 17 марта, безуспешно пытались сдать тест на коронавирус — эту услугу широко анонсировали в Смольном, обещая доступ для всех желающих и быстрый результат в течение суток.

«Вопреки всем санитарно-эпидемиологичесикм разумным нормам они были вынуждены ездить по всему городу, пытаясь сдать тест на коронавирус, что уже является нарушением любого карантина — не надо быть врачом, это очевидно любому человеку с двумя извилинами. Им так и не удалось это сделать. Поэтому вот так потенциальная зараза помоталась по городу», — рассказал Рассудов.

Однако он также попросил не забывать о сотнях тысячах больных другими заболеваниям, например, сердечно-сосудистыми, онкологическими, о гипатите С и открытой форме туберкулеза.

«За которой уже годами никто не следит в нашем городе, я сам наблюдал людей, которые, извините, харкают кровью в рекреационных зонах, в частности, я видел таких вышедших из мест лишения свободы в Сестрорецке, недалеко от парка «Дубки», — заметил депутат.

Он хотел бы поинтересоваться у Смольного, что власти будут делать, когда — в условиях закрытых границ — закончатся расходники для высокотехнологичного медицинского оборудования, которое в основном в Петербург поступает из Германии (Siemens) и США (General Electric).

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