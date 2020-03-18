Ташкент, , 12:30 — REGNUM Суд приговорил дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, сообщили 18 марта в пресс-службе Верховного суда республики.

Она признана виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путём присвоения и растраты и других преступлениях.

Отмечается, что срок исполнения наказания будет исчисляться с 21 августа 2015 года. Пять фигурантов уголовно дела приговорены к срокам от 5 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с предложением выпустить её из тюрьмы в обмен на $686 млн, замороженных в швейцарском банке.

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