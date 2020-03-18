Москва, , 12:27 — REGNUM Совет Думы может отменить «штрафы» за пропуск пленарных заседаний для находящихся на карантине или в самоизоляции на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на замечание депутата Сергея Иванова (ЛДПР).

Иванов обратил внимание на систему вычетов из дохода депутата за пропуск пленарных заседаний. «Штраф» не взимается в случае болезни, командировки и так далее, такое основание, как самоизоляция — регламент не содержит.

«В общем-то форс-мажор. Когда мы принимали решение по отсутствующим депутатам, в том числе по вычетам, по уважительным причинам, не предполагали, что такая может быть форма, как карантин», — сказал Володин.

Вопрос обсудит Совет Думы и примет решение, чтобы «депутаты не страдали».

Ранее сообщалось, что «штраф» за «прогул» заседания составляет около 60 тыс. рублей.

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