Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий срок контракта для прохождения службы в армии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Для офицеров или прапорщиков (мичманов) исключается возможность заключать новые контракты о прохождении военной службы на срок один год. При этом заключение контракта возможно на срок 3, 5, 10 лет или на неопределенный срок — до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.

Кроме того, предлагается уточнить, что новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащим, поступившим в военную академию или научную организацию федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых предусмотрена военная служба, для обучения по образовательной программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, заключается на период освоения соответствующей образовательной программы или на время подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 5 лет военной службы после окончания обучения или завершения срока пребывания в докторантуре.