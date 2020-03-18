Москва, , 12:35 — REGNUM Поход группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Филиппины для участия в международном военно-морском параде, вероятнее всего, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Представитель военного ведомства отметил, что вопрос о целесообразности направления кораблей на Филиппины пока решается. Решение будет принято в ближайшие дни и скорее всего окажется отрицательным.

Военно-морской парад на Филиппинах был запланирован в мае в связи с Военно-морским симпозиумом стран западной части Тихого океана. В симпозиуме ожидается участие 23 стран, о его отмене заявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на Филиппинах к 18 марта зафиксировали 193 случая заражения коронавирусом и 14 смертельных исходов. Диппредставительство РФ в этой стране обратилось к Москве с просьбой эвакуировать соотечественников специальным авиарейсом.

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