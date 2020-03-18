Москва, , 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен», — сообщили Донецкому агентству новостей в ведомстве.

Отмечается, что если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане РФ, они могут въехать на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение принято правительством страны.

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