Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Швеция вводит временный запрет на въезд в страну для иностранных граждан. Как сообщили ИА REGNUM в посольстве этой страны в РФ, такие меры принимаются в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: Из-за коронавируса в Швеции закрываются кинотеатры

«Запрет на въезд вступает в силу 19 марта и будет действовать по меньшей мере 30 дней», — говорится в сообщении дипмиссии.

Уточняется, что ограничение касается тех, кто въезжает в Швецию из стран, не входящих в Евросоюз, Европейское экономическое сообщество, Швейцарии и России. Ограничения не затронут граждан Швеции и лиц, постоянно проживающих в стране, а также дипломатов, медперсонал, и лиц, доставляющих грузы. Также эти меры не затронут тех, кому необходимо въехать в Швецию в связи с неотложными семейными обстоятельствами.

Также по теме: В Швеции студенты-медики готовы бесплатно оказывать медицинскую помощь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Швеции напомнило, что пока Швеция не закрыла границы, авиакомпания «Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы по маршруту Москва — Стокгольм.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса в Швеции ограничивается ж/д сообщение