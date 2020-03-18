Москва, , 12:06 — REGNUM Обвинения Госсекретаря США Майка Помпео о якобы причастности России к гибели турецких военных в Сирии голословны и являются очередной попыткой вбить клин между Москвой и Анкарой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Однако, уверен, все внешние усилия, предпринимаемые чтобы рассорить Россию и Турцию обречены на провал», — заявил Слуцкий.

Он указал на то, что переговоры в Москве президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после обострения в Идлибе не только доказали конструктивный уровень диалога между странами, но и подтвердили необходимость сохранения астанинского формата по сирийскому урегулированию.