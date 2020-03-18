Санкт-Петербург, 18 марта 2020, 12:07 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов сумел сдать тест на коронавирус только со второй попытки, после чего его уведомили о длительном ожидании результатов. Об этом на заседании городского парламента сообщил депутат Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В понедельник городское правительство объявляет, что в любой поликлинике можно будет сдать эти тесты, граждане кидаются в поликлиники и третий день сталкиваются там с проблемами», — сказал парламентарий.
По словам Вишневского, 17 марта Александр Шишлов со второго раза сумел сдать тест на COVID-19.
«И то ему сказали, что результат будет через десять дней. Хотя руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу госпожа Башкетова уверяла, что на это достаточно одних суток», — возмутился Вишневский.
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Заметим, накануне такой же прогноз о 10 дневном ожидании выдали и корреспонденту ИА REGNUM при посещении поликлиники Фрунзенского района. При этом в некоторых районах так быстро закончились пробирки, что граждане и вовсе не сумели пройти тестирование. Смольный сообщил, что необходимые материалы будут срочно закуплены.
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