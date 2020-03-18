Варшава, , 12:11 — REGNUM Китайские власти оказали Польше безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом, направив в эту страну тысячи тестов, защитных масок и костюмов. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

Уточняется, что Пекин направил Варшаве 10 тыс. тестов на коронавирус, 20 тыс. специальных защитных масок, 5 тыс. защитных костюмов, 5 тыс. медицинских очков, а также медицинские перчатки и чехлы для обуви. Груз будет доставлен в Польшу в ближайшее время.

Отмечено также, что посол КНР в Варшаве Лю Гуанъюань поблагодарил в телефонном разговоре главу польского МИД Яцека Чапутовича за поддержку, которую польская сторона оказала Китаю в самый сложный период начала эпидемии COVID-19. Власти Китая, продолжая бороться с коронавирусом в своей стране, приняли решение помочь Польше, добавил дипломат.