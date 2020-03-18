Джакарта, , 12:05 — REGNUM Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно призвал правительство быть более серьезным в борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщает информационный портал Detik.

«Более серьезный шаг действительно необходим. Я должен честно сказать, что правительство должно внести исправления и улучшения в предпринятые ранее шаги», — говорится в заявлении Сусило Бамбанг Юдойоно.

«Для Индонезии число инфицированных не слишком велико. Однако то, что беспокоит, это рост числа зараженных. Мы не хотим, чтобы, когда в других странах число инфицированных сократилось, в нашем государстве количество зараженных увеличилос. Не позволяйте Индонезии стать эпицентром», — отметил бывший глава государства.

По его словам, жители Индонезии будут чувствовать себя спокойно, если правительство предпримет правильные, заслуживающие доверия шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии опровергли информацию о введении частичного карантина в нескольких регионах страны.

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