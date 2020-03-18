Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM Депутата гордумы Екатеринубрга Олега Кагилева приговорили к семи годами лишения свободы в колонии строгого режима. Решение принял Кировский районный суд города.

Как передает «Федерал Пресс», депутата и его знакомого Дениса Шадрина признали виновными в приготовлении к получению взятки. Также Кагилеву запретили занимать госдолжности в течение пяти лет.

Приговорённых взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Кагилева обвиняли в вымогательстве «отката» в бытность депутата главой Управления капитального строительства. Строительный подрядчик, которого склоняли к коррупции, отказался идти на преступление и доложил в правоохранительные органы о готовящемся преступлении.

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