Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева раскритиковали с трибуны Мариинского дворца из-за того, что он не пришел на заседание Заксобрания в рамках «часа правительства», сославшись на занятость.

Первым тему затронул беспартийный депутат Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM. О снятии «часа правительства» с повестки стало известно только утром 18 марта.

«Вопросов очень много в связи с коронавирусом. Мы не разу даже не обсудили этот вопрос сегодня. Человек не приезжает, не считает нужным потратить время для реально эффективного решения, это эффективная трата времени была бы», — сказал Резник.

Согласно официальной информации, Эргашев не сумел прийти в ЗакС из-за обилия работы в рамках Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он находится в объезде по пунктам сбора тестов на COVID-2019. На это Резник заметил, что Эргашев — не единственный ответственный чиновник в Смольном, который мог бы заняться объездом.

«Кто в округах работает, знают ситуацию с пожилыми людьми — их до сих пор собирают вместе для вручения медалей. Надо что-то с этим делать. Кому как не вице-губернатору Эргашеву эти вопросы задавать», — добавил депутат.

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«Яблочник» Борис Вишневский также выразил недовольство отсутствием Эргашева на заседании. Он сообщил, что избиратели осаждают его вопросами, что делать, что происходит, какие есть профилактические меры от коронавируса и готова ли городская система здравоохранения к этой эпидемии.

«Я не могу на них ответить в полной мере профессионально. Конечно, сегодня, безусловно абсолютно, вице-губернатор должен был быть здесь, на этой трибуне. Час-полтора времени не оказали бы критического влияния на необходимый объезд пунктов забора материалов. На мой взгляд, это неуважение к городскому парламенту. Если назначен «час правительства», невозможно его отменять в таком режиме», — считает депутат.

Так, Вишневский собирался спросить у Эргашева, в курсе ли он, что тест-системы, применяемая в России и Петербурге, реагируют на коронавирус только в очень высокой концентрации 100 тыс. единиц на 1 мл, а системы, применяемые в Европе, реагируют на 1 тыс. единиц при таком же объеме.

«Это означает, что мы можем ловить этот вирус только на гораздо более поздней стадии заболевания, когда оно уже серьезно развилось. Почему не закупаются системы в срочном, экстренном порядке, которые являются значительно более точными?» — интересуется Вишневский.

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