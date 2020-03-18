Москва, , 11:53 — REGNUM Для США ситуация в Сирии уже стала необратимой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Большая часть сирийского общества поддерживает Асада, и большая часть территории Сирии освобождена, — сказал Шаповалов. — Поэтому я не думаю, что стоит ждать активизации американского присутствия в Сирии. Но американцы будут сохранять захваченные и оккупированные ими территории — это достаточно значительная часть сирийской земли — и активно стравливать те или иные силы. И действовать через террористов. Прямое участие американских солдат в военных действиях маловероятно, и, скорее, речь будет идти о парамилитарных частях, которые будут финансироваться США».

Как полагает политолог, очевидно, что это финансирование будет увеличиваться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия ответственна за убийства в Сирии турецких военных.

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