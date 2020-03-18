Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году объём производства риса в КНДР впервые за 26 лет сократится до самой низкой отметки. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на Службу экономических исследований (ERS).

Согласно прогнозам, в текущем году объём производства риса в текущем году составит 1,36 млн тонн, что на 18 тыс. тонн меньше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что это самый низкий показатель с 1994 года, когда объем производства риса составил около 1,5 млн тонн.

Отмечается, что импорт риса в КНДР составит около 200 тыс. тонн.

Служба экономических исследований (ERS) является составной частью департамента сельского хозяйства США (USDA) и главного учреждения Федеральной статистической системы Соединенных Штатов. Она предоставляет информацию и исследования в области сельского хозяйства и экономики.