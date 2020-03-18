Приштина, , 11:57 — REGNUM 17 марта премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти провел встречи с главой миссии ЕС в крае Натальей Апостоловой и заместителем руководителя представительства ЕС в Косово Риккардо Серри.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили ситуацию, сложившуюся из-за COVID-19 и меры, предпринятые правительством.

Представители ЕС сообщили о том, что в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы выделить фонды на поддержку системы здравоохранения в Косово. Тем не менее до настоящего времени ЕС не снял ограничения на поставки медикаментов, в том числе и на Западные Балканы.

В ходе встречи Апостолова подчеркнула, что Европейский союз считает предложенную Курти постепенную отмену пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины разумной мерой.

Напомним, США выступают за немедленную полную безусловную отмену Косово пошлины 100% и оказывают на Косово давление с целью добиться этой цели.

Читайте ранее в этом сюжете: США одобрили политику нового правительства Косово