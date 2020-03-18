Москва, , 11:34 — REGNUM Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Турции, очень неоднозначная, и общество примерно поровну разделено на сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Обратите внимание на победу оппозиции в Стамбуле. Ситуация в Турции неоднозначная. Поддержка Эрдогана населением неоднозначная. Правда, лагерь противников не един — там есть несколько разнородных сегментом и политических групп, которые борются в том числе и друг с другом, — сказал Шаповалов. — Американцы же традиционно рассматривают в качестве своих агентов влияния турецкий генералитет. Конечно, после неудавшегося переворота Эрдоган провел радикальные чистки в армии, но нельзя сказать, что ему удалось полностью взять под контроль весь генералитет. Поэтому США будут проводить двойственную политику».

Как полагает Шаповалов, США, с одной стороны, будут обещать Эрдогану помощь, а с другой стороны, будут объединять его противников, чтобы убрать неудобного политика и заменить его более лояльным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал, что Америка окажет помощь Турции.

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