Москва, 18 марта 2020, 11:34 — REGNUM Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Турции, очень неоднозначная, и общество примерно поровну разделено на сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Владимир Шаповалов.
Как полагает Шаповалов, США, с одной стороны, будут обещать Эрдогану помощь, а с другой стороны, будут объединять его противников, чтобы убрать неудобного политика и заменить его более лояльным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал, что Америка окажет помощь Турции.
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