Джакарта, , 11:34 — REGNUM Власти Индонезии опровергли информацию о введении частичного карантина в нескольких регионах страны, сообщает Antara.

Президент Индонезии Джоко Видодо наоборот подчеркнул, что местное правительство не должно проводить политику «блокировки». Политика карантина в регионе является политикой центрального правительства.

В президентском дворце в Джакарте подчеркнули, что шаги, которые должны быть предприняты в настоящее время, это ограничение социальных контактов.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что глава государства ввел частичный карантин на общественную деятельность в нескольких регионах Индонезии, включая Джакарту, Бекаси, Депок, Богор, Бандунг, Сурабая и Бали.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса в стране до 29 мая 2020 года.

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