Кампала, , 11:35 — REGNUM Житель Уганды обратился в Верховный суд страны с ходатайством о переносе всех выборов, запланированных на 2021 год в Уганде, сроком на пять лет, пока правительство не сможет контролировать вспышку коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, ответчиками по делу являются Избирательная комиссия Уганды и генеральный прокурор страны.

В своем иске, поданном в гражданский отдел Верховного суда Уганды в Кампале, Абей Мгугу заявил о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в области здравоохранения и в связи с этим отложить все выборы до 2026 года.

Мгугу утверждает, что на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что коронавирус передается при тесном контакте с инфицированным человеком, воздушно-капельным путем, а также при прикосновении к предметам или поверхностям, которые трогал зараженный человек.

«Исходя из характера распространения коронавируса, заявитель обоснованно полагает, что угандийское общество не сможет свободно осуществлять свои политические права, которые являются важнейшим элементом демократии из-за ограничение передвижения и собраний», — говорится в иске.

«Я считаю, что угроза коронавируса повлияет на мониторинг выборов из-за ограничений на въезд в страну, которые затронут наблюдателей на выборах, присутствие которых необходимо для обеспечения независимых и справедливых выборов», — добавил Мгугу.

Мгугу подчеркнул, что социальной, экономической и политической жизни страны угрожает распространение опасного стихийного бедствия, что делает необходимым объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Напомним, что к настоящему моменту в Уганде не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.