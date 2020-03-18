Джакарта, , 11:18 — REGNUM Перспективы подготовки старших и высших офицеров Индонезии на базе Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России обсудила в Джакарте российская военная делегация во главе с начальником академии генерал-полковником Владимиром Зарудницким. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время переговоров с делегацией минобороны Индонезии, представители российской военной делегации, находящиеся в стране с рабочим визитом, обсудили перспективы развития двусторонних контактов в сфере науки и образования, организацию совместных научных исследований, проведение научно-практических конференций.

Особый интерес у принимающей стороны вызвала возможность подготовки старших и высших офицерских кадров на базе академии Генштаба РФ. Представителей военного ведомства Индонезии в первую очередь интересовали такие дисциплины, как стратегия и оперативное искусство, национальная безопасность и государственное управление.

Во время встречи главы российской делегации генерал-полковника Владимира Зарудницкога с министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто были обсуждены вопросы военного сотрудничества двух стран.