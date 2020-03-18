Москва, , 11:13 — REGNUM Вашингтон рассчитывает привести к власти в Турции те политические элиты, которые будут лояльны США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал обещания государственного секретаря США Майка Помпео поддержать Турцию и оказать ей помощь.

«Стоит ожидать новой помощи террористам со стороны США. Стоит ждать нового финансирования «Белых касок», стоит ждать новых попыток дестабилизации ситуации в самой Турции, — сказал Шаповалов. — Этого действительно стоит ждать, так как в Турции есть американские агенты влияния. Не все они были нейтрализованы после неудавшегося государственного переворота. Их лидер по-прежнему в США, и я думаю, что США будут пытаться помочь турецкому народу путем вмешательства в его внутренние дела».

Как полагает политолог, США, скорее всего, пойдут по пути дестабилизации Турции, смены правящего режима и приведения к власти тех политических элит, которые будут лояльны США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что Вашингтон «поддерживает союзницу по НАТО Турцию и рассмотрит принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии».

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