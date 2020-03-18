Москва, 18 марта 2020, 11:13 — REGNUM Вашингтон рассчитывает привести к власти в Турции те политические элиты, которые будут лояльны США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал обещания государственного секретаря США Майка Помпео поддержать Турцию и оказать ей помощь.
Как полагает политолог, США, скорее всего, пойдут по пути дестабилизации Турции, смены правящего режима и приведения к власти тех политических элит, которые будут лояльны США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что Вашингтон «поддерживает союзницу по НАТО Турцию и рассмотрит принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии».
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