Омск, , 11:08 — REGNUM Омский государственный технический университет переведут в автономное учреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, решение было принято по итогам конференции с участием сотрудников учебного заведения, а также студентов.

По словам проректора Анатолия Горшенкова, это событие стало новой вехой в развитии университета.

«То, что решение было принято практически единогласно, значит доверие и поддержку этого решения всем коллективом университета», — подчеркнул он.

Предполагается, что наблюдательный совет, который станет одним из органов управления ОмГТУ возглавит омский губернатор Александр Бурков.

Читайте также: Омские вузы могут объединить в единый кампус