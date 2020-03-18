Джакарта, , 11:07 — REGNUM Правительство Индонезии через национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями планирует репатриировать около 60 индонезийских граждан, которые в настоящее время находятся в США, сообщает Antara.

«Есть планы репатриировать из США 60 членов экипажа», — заявил Агус Вибово, руководитель центра информации и связи с общественностью агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Джакарте.

Относительно места, где будут наблюдать за здоровьем членов экипажа, Агус Вибово заявил, что до сих пор он не располагает точной информацией. Тем не менее правительство намерено немедленно репатриировать индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запретит въезд гражданам из восьми стран.

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