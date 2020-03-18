Москва, , 10:49 — REGNUM Законопроект, дифференцирующий плату за вывоз мусора, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Максимом Зайцевым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Предполагается уточнить, что при начислении платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами не включаются в число проживающих в жилом помещении, независимо от вида жилищного фонда, все несовершеннолетние, не достигшие возраста трех лет.

Всем несовершеннолетним в возрасте от трех до четырнадцати лет, проживающим в жилом помещении, независимо от вида жилищного фонда, предоставляется скидка в размере 50% стоимости платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из поправок.