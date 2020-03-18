Сеул, , 10:55 — REGNUM Часть южнокорейского военного подразделения Hanbit Unit, действующего в Южном Судане, вернётся на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, в Южную Корею 150 из 270 военнослужащих 11-й группы вернутся к 25 марта, еще 60 человек — в начале апреля. В Южном Судане останутся лишь 60 миротворцев.

По данным военных источников, точная дата ротации по прежнему неизвестна.

Напомним, что 12-я группа военнослужащих должна была отправиться в Южный Судан в конце марта, однако в связи с запросом южносуданского правительства ротация войск отложена неопределенный срок.

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Как отметили в министерстве обороны, решение о возврате принято, чтобы гарантировать право голоса военных на всеобщих парламентских выборах, запланированных на 15 апреля. В настоящее время правительство Южной Кореи стремится завершить полную ротацию подразделения Hanbit Unit в Южном Судане до выборов, чтобы позволить всем военнослужащим 11-й группы принять участие в выборах.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданные совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.