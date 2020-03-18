Джакарта, , 10:46 — REGNUM Наблюдая за развитием коронавируса, правительство Индонезии запрещает въезд гражданам из восьми стран, сообщает Antara.

Запрет на въезд в Индонезию налагается на мигрантов, которые в течение последних 14 дней посетили Иран, Италию, Ватикан, Испанию, Францию, Германию, Швейцарию и Великобританию.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила о дополнительной политике правительства, связанной с въездом граждан в Индонезию.

Эта дополнительная политика вступит в силу в пятницу, 20 марта 2020 года. Она носит временный характер и будет оцениваться в соответствии с развитием событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии семь человек погибли в результате распространения коронавируса.

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