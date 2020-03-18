Владикавказ, , 10:39 — REGNUM В Северной Осетии ушел в отставку заместитель министра строительства и архитектуры Северной Осетии Батраз Бизиков. Заявление с просьбой освободить его от должности он подал сам. Об этом сообщил 17 марта на заседании правительства первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Виктор Ортабаев, пишет «15-й Регион».

Кроме того, по данным портала, в ходе заседания прозвучала информация о кадровых решениях в других ведомствах. Так, продлены на год трудовые контракты с заместителем руководителя ЗАГСа Аллой Кануковой и Сосланом Кокоевым — заместителем главы республиканского управления ветеринарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Северной Осетии был назначен новый министр строительства и архитектуры. Им стал Артур Тотиков.