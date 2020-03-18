Санкт-Петербург, 18 марта 2020, 10:39 — REGNUM Петербургский парламент не дождался вице-губернатора Олега Эргашева на своем пленарном заседании в рамках «часа правительства», передает 18 марта корреспондент ИА REGNUM.
Эргашев в Смольном курирует здравоохранение, Заксобрание в понедельник, 16 марта, сообщило, что позвало его для отчета о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Однако утром в день заседания выяснилось, что чиновник не придет — вопрос сняли с повестки дня.
Депутат Максим Резник сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что Эргашев сослался на занятость, особенно в связи с работой в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Штаб с 17 марта будет совещаться ежедневно.
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