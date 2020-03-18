Москва, , 10:33 — REGNUM США вновь пытаются стравить между собой Россию и Турцию, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе (Сирия). Как полагает политолог, фактически вместо честной и открытой политики, вместо того, чтобы оказывать помощь своему союзнику Турции и вместо того чтобы вести диалог по всем вопросам, по которым есть противоречия, США занимаются тем, что у них получается лучше всего.

«Они пытаются натравить одни страны и народы на другие, — сказал Шаповалов. — И погреть свои ладошки у костра разожженных противоречий. Американцы действуют так всегда. Они натравливают турок на курдов, курдов на турок, пытаются стравить Турцию и Иран и извлечь выгоду из противоречий между Саудовской Аравией и Ираном и так далее. Вся ближневосточная политика США это подлость, провокации и попытки таким образом достичь своих целей. Думаю, ничего из этого не выйдет, так как Турция прекрасно знает об истинных мотивах политики США, и не будет поддаваться на подобного рода провокации».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия и Турция умеют уважать друг друга и взаимодействовать, пытаясь найти компромиссные решения. Это сделать сложно, но раз за разом такие решения находятся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме возмутились обвинениями США в том, что России будто бы виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

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