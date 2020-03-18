Вашингтон, , 10:28 — REGNUM В 2019 году товарооборот между КНДР и Россией составил $47,9 млн, что на 40,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Международного торгового центра (ITC).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году Северная Корея импортировала из России товары на сумму $44 866 000, из которых $27,19 млн пришлись на закупку нефтепродуктов, $4,23 млн — животного и растительного жиров, $3,79 млн — зерновые культуры, $2,51 млн — медикаменты.

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С другой стороны $1,59 млн северокорейский экспорт в Россию пришлись на музыкальные инструменты, $587 тыс. — на продукцию машиностроения и $422 тыс. — на лекарственные препараты.