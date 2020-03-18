Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Соединенные Штаты и Канада готовятся ввести новые ограничительные меры для борьбы с распространением пандемии коронавируса. На этот раз речь идёт о приостановке всех «несущественных» путешествий через общую границу. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Как уточнил источник телеканала в администрации президента США Дональда Трампа, соответствующее совместное заявление страны готовятся выпустить в ближайшие 24−48 часов. В настоящее время соглашение ещё окончательно не оформлено, чиновники продолжают работать над определением «несущественных поездок».

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Подчёркивается, что в отличие от ограничений на поездки в Европу и Китай, это будет взаимное соглашение между двумя странами. Новые ограничения не будут строгими и позволят странам продолжать торговать друг с другом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что победа Соединённых Штатов над вирусом COVID-19 произойдёт быстрее, чем думают в других странах.