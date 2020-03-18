Москва, 18 марта 2020, 10:12 — REGNUM США решили вбить клин в отношения России и Турции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе (Сирия). Как полагает политолог, в этом заявлении нет ничего неожиданного, так как на протяжении всего сирийского конфликта американцы последовательно выступают в качестве провокаторов.
Как полагает политолог, скорее всего, в ближайшем будущем от Вашингтона стоит ждать и других фейков и провокационных заявлений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия.
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