Москва, , 10:12 — REGNUM США решили вбить клин в отношения России и Турции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе (Сирия). Как полагает политолог, в этом заявлении нет ничего неожиданного, так как на протяжении всего сирийского конфликта американцы последовательно выступают в качестве провокаторов.

«США фактически потеряли своего союзника Турцию, в результате целого ряда враждебных Турции действий, — сказал Шаповалов. — Турция де-факто перестала быть союзником США и даже стала в значительной степени враждебна США. Это катастрофический результат ближневосточной политики США, потому что на протяжении более чем полувека именно Турция была основным форпостом и агентом влияния США на Ближнем Востоке. Фактически в настоящее время США своими собственными руками лишили себя верного союзника. В этой ситуации США решили с помощью провокаций вбить клин между РФ и Турцией и разжечь костер ненависти и вражды. Думаю, что это далеко не последняя попытка».

Как полагает политолог, скорее всего, в ближайшем будущем от Вашингтона стоит ждать и других фейков и провокационных заявлений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия.

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