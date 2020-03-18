Анкара, , 10:08 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны завершили эвакуацию своих граждан из Евросоюза, об этом 18 марта он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, свыше 2 тыс. 800 человек по их просьбы были доставлены в Турцию из десяти стран Евросоюза, въезд из которых был запрещен в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Все меры для безопасности их здоровья были приняты в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения», — подчеркнул Октай.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции закрыли границы для гостей из Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов в связи с угрозой распространения инфекции.

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