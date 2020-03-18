Тегеран, , 10:07 — REGNUM Десятки иранских депутатов протестировали новую онлайн-платформу, которая позволит им продолжить свою работу в нормальном режиме, поскольку сессии парламента были запрещены из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

Хосейн Али Хаджи Делигани сообщил агентству Mehr, что 68 парламентариев находились онлайн на «виртуальной» сессии во главе со спикером Али Лариджани. Он также отметил, что данное заседание не являлось формальным, а просто проводилось для проверки возможностей системы.

Между тем, вице-спикер парламента Асадолла Аббаси заявил, что проведение заседаний таким образом требует разрешения лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, поскольку ни одно правило парламента не разрешает их проведение. Он подчеркнул, что Лариджани в ближайшее время напишет письмо лидеру по этому вопросу.

«Проведение открытых заседаний в цифровом формате и решение текущих проблем страны позволяет парламенту помогать и поддерживать все органы, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом», — заявил Аббаси. По его словам, первая официальная онлайн-сессия парламента может состояться после праздника Навруз.