Москва, 18 марта 2020, 10:00 — REGNUM Потребительское общество в принципе не приспособлено для борьбы с серьезными кризисами и пандемиями, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Такая ситуация, по мнению эксперта неминуема, если речь действительно идет о катастрофе касательно глобальной пандемии. Если же говорить о разнице того, что происходит на этом фоне в России и на Украине, то самое главное в том, что Украина разорена.
«Все-таки, вот это нацистское безумие украинское, его Россия никогда не организовывала, даже в самые тёмные 90-е. Во-вторых, худо-бедно из этого вышли, а там лезут дальше и дальше в это. Эта там модель, которая если бы крутилась у нас, она бы привела нас к катастрофе, а она у вас продолжает крутиться и множиться на нацизм», — отметил Кургинян, обращаясь к украинским гостям.