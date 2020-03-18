Москва, , 10:00 — REGNUM Потребительское общество в принципе не приспособлено для борьбы с серьезными кризисами и пандемиями, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Потребительское общество как таковое, государство, построенное по этой модели, оно не может справляться с катастрофами, оно не приспособлено, чтобы выживает в условиях крайних форм неблагополучия. Значит, либо удастся перестроить все с потребительской модели на какую-то другую, и у нас тут есть опыт, и нам никуда от него не деться, либо власть даже эффективно действую в условиях потребительских алгоритмов, потребительских запросов, она захлебнется в катастрофе», — заявил Кургинян.

Такая ситуация, по мнению эксперта неминуема, если речь действительно идет о катастрофе касательно глобальной пандемии. Если же говорить о разнице того, что происходит на этом фоне в России и на Украине, то самое главное в том, что Украина разорена.

«Все-таки, вот это нацистское безумие украинское, его Россия никогда не организовывала, даже в самые тёмные 90-е. Во-вторых, худо-бедно из этого вышли, а там лезут дальше и дальше в это. Эта там модель, которая если бы крутилась у нас, она бы привела нас к катастрофе, а она у вас продолжает крутиться и множиться на нацизм», — отметил Кургинян, обращаясь к украинским гостям.