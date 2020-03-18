Сеул, , 10:03 — REGNUM Власти Южной Кореи в срочном порядке передала ОАЭ 51 тыс. наборов тест-систем для диагностики коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

«На сегодняшний семнадцать стран мира обратились по государственным каналам с просьбой оказать поддержку с обеспечением тест-системами», — сообщили в администрации президента.

Отмечается, что ОАЭ стали первой страной, куда была осуществлена отправка груза.

«Это важная часть сотрудничества на международном уровне в рамках борьбы с распространением коронавируса», — добавили в Голубом доме.

Известно, что отправленные тест-системы были доставлены в ОАЭ 12 марта.