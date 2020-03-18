Гватемала, , 10:02 — REGNUM Власти Гватемалы приняли решение временно прекратить прием на своей территории выходцев из Гондураса и Сальвадора, возвращенных из США. Об этом 18 марта сообщает Al Jazeera.

Между Гватемалой и Вашингтоном было достигнуто соглашение, в соответствии с которым, высланные из США нелегальные мигранты из указанных стран размещаются на территории соседнего государства.

Кроме того, Гватемала сдерживала поток мигрантов в Соединенные Штаты. Угроза распространения коронавируса, а также осложнение во взаимоотношениях в 2019 году, способствовали приостановке соглашения.

«На сегодняшний день все обмены по соглашению о сотрудничестве в сфере убежища приостановлены», — заявил в комментарии изданию министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло.

Напомним, ранее в июне 2019 года США сократили финансовую поддержку Гватемалы, а также ряда других стран в связи с неспособностью пресечь поток нелегальных мигрантов.

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