Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл на територии региона режим повышенной готовности для защиты жителей от коронавирусной инфекции. Указ опубликован на официальном портале правовой информации области.

Теперь в области действует запрет на проведение массовых мероприятий от 50 человек. В регионе обеспечат дополнительную дезинфекцию мест массового пребывания людей (включая общественный транспорт и жилищный фонд).

Прибывших из «неблагополучных» стран, где бушует коронавирус, просят обеспечить самоизоляцию и сообщить о себе властям. Если у данных жителей появились симптомы ОРВИ, то необходимо срочно обратиться к врачам.

Работодателей просят обеспечить возможность работать на дому сотрудникам и исключить появление лиц, прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран.

Посещение детских садов и школ детьми остаётся на усмотрение родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подтвердили случай заражения COVID-19. Женщина госпитализирована.

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