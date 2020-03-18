Амман, , 09:35 — REGNUM Король Иордании Абдалла II утвердил закон о национальной обороне в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 18 марта сообщает Al Jazeera.

Закон дает право правительству королевства вводить в стране чрезвычайное положение для борьбы с распространением инфекции. В частности — закрывать предприятия и ограничивать свободу перемещения граждан.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на большинство стран мира, унеся жизни почти 7 тыс. человек.

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