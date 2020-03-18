Новосибирск, , 09:19 — REGNUM Новосибирскую транспортную прокуратуру, согласно приказу Генерального прокурора РФ, возглавила Мария Демидова. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Занимавший эту должность Роман Доценко сейчас проходит службу в органах прокуратуры — в должности заместителя Дальневосточного транспортного прокурора.

Мария Демидова проходит службу в органах прокуратуры с 2001 года. Она работала помощником Облученского и Биробиджанского транспортных прокуроров, а также заместителей Биробиджанского и Хабаровского транспортных прокуроров. До недавнего времени занимала должность Хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.