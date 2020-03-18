Рязань, , 09:17 — REGNUM Заместитель председателя правительства Рязанской области, руководитель представительства правительства региона Наиля Черникова покинет свой пост. Соответствующее постановление подписал 17 марта губернатор Николай Любимов.

Наиля Черникова освобождается от должности по собственной инициативе. Согласно постановлению губернатора, срок её полномочий закончится с 23 марта 2020 года.

Зампред была назначена на государственную должность Рязанской области в октябре 2017 года.