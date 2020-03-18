Киев, , 09:16 — REGNUM В эфире украинского телеканала ICTV во время обращения президента страны Владимира Зеленского произошёл технический сбой.

Параллельно со словами президента Украины пустили субтитры из какого-то детективного фильма. Когда Зеленский начал рассказывать об эвакуации граждан Украины, застрявших за границей, на экране появились фразы: «Это я убила Эрику», «она отобрала у меня любимого человека», «простите меня, если сможете» и другие.

Просьба Зеленского зарегистрироваться на специальном ресурсе МИД Украины, обращённая к украинским туристам, сопровождалась фразами о направлении ворсинок верёвки и о том, что тело жертвы тащили уже после убийства.

Пользователи социальных сетей иронизируют насчёт реакции глухонемых людей, которые посмотрели данный эфир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал 18 марта вернуть на Украину туристов, которые обратились за помощью к Зеленскому из-за невозможности покинуть Шри-Ланку.

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