Москва, , 08:59 — REGNUM В Госдуме возмущены обвинениями США в том, что России виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео возложил на Россию ответственность за убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций в САР и пообещал поддержку Турции. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») назвал обвинения лживыми.

«Никто Помпео за язык не тянул. Но за такие лживые и грязные обвинения он должен нести персональную ответственность. Подобные заявления госсекретаря позорят США», — отметил парламентарий в Facebook.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии.

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