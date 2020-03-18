Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность немедленного возвращения любых иностранных граждан, ранее задержанных на границе с Мексикой, обратно в Мексику. Об этом 18 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Причиной тому стала угроза распространения коронавируса и необходимость эффективной борьбы с ним.

Как отмечает источник, данная мера, если таковая будет принята, будет касаться исключительно нелегальных мигрантов и не будет относиться к тем беженцам, которые пересекают границу в полном соответствии с законом.

Напомним, ранее власти США значительно активизировали деятельность, направленную на борьбу с распространением коронавируса. В настоящее время в стране от инфекции скончались порядка 100 человек.