Ханой, , 08:53 — REGNUM Из-за угрозы распространения нового типа коронавируса все граждане, прибывающие во Вьетнам из России, будут помещаться на двухнедельный карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в Ханое.

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Уточняется, что эта мера начнёт действовать с сегодняшнего дня, 18 марта.

«С 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, отметили дипломаты, по решению председателя правительства, с сегодняшнего дня Вьетнам прекращает выдачу всех видов въездных виз во Вьетнам на 30 суток.

В посольстве настоятельно рекомендовали учитывать эти факторы при планировании своей поездки во Вьетнам.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта правительство Вьетнама запретило въезд в страну из Великобритании и стран Шенгенской зоны, а также побывавшим в этих странах в течение двух недель. Ограничение продлится 30 дней.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Ханое Алексей Фалунин предупредил граждан РФ, что наличие действительной визы во Вьетнам либо безвизового режима не гарантирует гражданам, намеревающимся посетить эту страну, возможность беспрепятственного въезда на территорию республики.

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